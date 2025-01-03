Apple уступит лидерство компании NVIDIA

Однако, по данным Economic Daily News, аналитики Citi Securities уверены, что NVIDIA может стать крупнейшим клиентом компании благодаря постоянному росту спроса на решения в области уже в ближайшем будущем. Ожидается, что к 2025 году NVIDIA будет приносить 20% общего дохода TSMC, так что Apple на какое-то время всё же сохранит лидерство. Однако проценты работают таким образом, что если вклад одной компании увеличивается, доля другой может уменьшаться, так что через два-три года крупнейшим партнёром производителя чипов будет именно NVIDIA. Всё же производитель зарабатывает просто безумные деньги на своих графических ускорителях, а в будущем эти доходы будут ещё выше. И Apple просто не сможет долго тягаться с таким мастодонтом, что открывает путь и другим компаниям-конкурентам.