Apple уступит лидерство компании NVIDIA

За последние несколько лет TSMC получила огромную выгоду от партнёрства с Apple, поставляя огромное количество мобильных чипов для различных продуктов производителя. В результате большая часть доходов компании связана с продажами iPhone, но, судя по информации инсайдеров, калифорнийский технологический гигант в этом году он может утратить статус крупнейшего клиента TSMC. Причиной тому становится стремительно растущий спрос на чипы, связанные с искусственным интеллектом. На данный момент по данным Bloomberg на долю Apple приходится около 25,2% годового дохода полупроводникового гиганта. Для сравнения, NVIDIA обеспечивает около 10,1% доходов TSMC.

Однако, по данным Economic Daily News, аналитики Citi Securities уверены, что NVIDIA может стать крупнейшим клиентом компании благодаря постоянному росту спроса на решения в области уже в ближайшем будущем. Ожидается, что к 2025 году NVIDIA будет приносить 20% общего дохода TSMC, так что Apple на какое-то время всё же сохранит лидерство. Однако проценты работают таким образом, что если вклад одной компании увеличивается, доля другой может уменьшаться, так что через два-три года крупнейшим партнёром производителя чипов будет именно NVIDIA. Всё же производитель зарабатывает просто безумные деньги на своих графических ускорителях, а в будущем эти доходы будут ещё выше. И Apple просто не сможет долго тягаться с таким мастодонтом, что открывает путь и другим компаниям-конкурентам.
Redmi Turbo 4 показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в н…
OnePlus 13R засветился в базе данных регулятора…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона OnePlus 13R, который еще не был представл…
iQOO Neo 10 получит батарею на 6100 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 10, который еще…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y29 5G…
Компания Vivo представила недорогой смартфон Y29 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной си…
ZTE Blade V70 получил 8 ГБ оперативной памяти …
Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Blade V70, которая работает под управлени…
Стала известна цена Realme Neo7…
Компания Realme объявила, что цена смартфона Realme Neo7 не превысит 2500 юаней или около 344 долларов. Р…
Vivo X200 Pro и Pro mini показали на пресс-рендерах…
Компания Vivo опубликовала изображения смартфонов Vivo X200 Pro и Pro mini, которые будут представлены в …
Oppo Find X8 Ultra получит дюймовый сенсор камеры…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках основной камеры в …
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor