Apple уступит лидерство компании NVIDIA

За последние несколько лет TSMC получила огромную выгоду от партнёрства с Apple, поставляя огромное количество мобильных чипов для различных продуктов производителя. В результате большая часть доходов компании связана с продажами iPhone, но, судя по информации инсайдеров, калифорнийский технологический гигант в этом году он может утратить статус крупнейшего клиента TSMC. Причиной тому становится стремительно растущий спрос на чипы, связанные с искусственным интеллектом. На данный момент по данным Bloomberg на долю Apple приходится около 25,2% годового дохода полупроводникового гиганта. Для сравнения, NVIDIA обеспечивает около 10,1% доходов TSMC.

Однако, по данным Economic Daily News, аналитики Citi Securities уверены, что NVIDIA может стать крупнейшим клиентом компании благодаря постоянному росту спроса на решения в области уже в ближайшем будущем. Ожидается, что к 2025 году NVIDIA будет приносить 20% общего дохода TSMC, так что Apple на какое-то время всё же сохранит лидерство. Однако проценты работают таким образом, что если вклад одной компании увеличивается, доля другой может уменьшаться, так что через два-три года крупнейшим партнёром производителя чипов будет именно NVIDIA. Всё же производитель зарабатывает просто безумные деньги на своих графических ускорителях, а в будущем эти доходы будут ещё выше. И Apple просто не сможет долго тягаться с таким мастодонтом, что открывает путь и другим компаниям-конкурентам.