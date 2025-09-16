Apple уже готовит процессор A20 Pro на 2 нм

По мере того как TSMC готовится к выпуску 2-нм пластин в последнем квартале этого года, Apple, по сообщениям, уже забронировала почти половину начальной мощности, и дело не только в том, что компания будет использовать её для процессоров A20 и A20 Pro, которые обеспечат работу семейства iPhone 18 в 2026 году. Согласно последним данным, технологический гигант готовит четыре системные платы на кристалле, которые будут массово производиться с использованием передовой литографии, а также новую упаковку, которая, без сомнения, станет улучшением по сравнению с текущими решениями компании.

Кроме Apple, Qualcomm и MediaTek планируют представить свои первые 2-нм процессоры в 2026 году, однако у гиганта из Купертино будет преимущество, поскольку эта технология, вероятно, будет применяться в множестве продуктов компании. По данным China Times, основная часть начальной мощности TSMC на 2-нм пластинах будет выделена под A20 и A20 Pro, но это ещё не всё. По информации инсайдеров, новый MacBook Pro получит M6, и по разным данным, эта серия может стать тем местом, где mini-LED наконец заменят на OLED. Новый отчёт также указывает, что преемник Apple Vision Pro появится не в этом году, а в 2026-м, при этом его сопроцессор R2 также будет использовать 2-нм технологию TSMC. Интересно, что пока не сообщается, какой основной процессор окажется внутри гарнитуры, но, вероятно, эта информация появится в ближайшие недели. И Apple явно делает ставку на новый техпроцесс.
