Apple уже работает над A19 Bionic

Передовые процессоры A17 Bionic и M3 ещё не представлены, а Apple уже работает над будущими моделями, которые будут готовы лишь через несколько лет. Согласно последним утечкам информации, технологический гигант разрабатывает процессоры A19 Bionic и M5, что означает, что работа над A18 Bionic и M4, возможно, уже приближается к завершению. Доказательством того, что Apple работает над процессорами следующего поколения, являются идентификаторы моделей, информацию о которых вчера зарубежные инсайдеры слили в сеть. Согласно этой информации, на текущий момент компанией Apple разрабатываются A19 Bionic и M5, которые, если всё пройдёт по плану, будут представлены только в октябре 2025 года.

Следует помнить, что у A19 Bionic, возможно, будет только одна версия, а у M5 со временем появятся более производительные варианты — компания всегда так поступала со своими мобильными чипами для ноутбуков. И хотя многие считают поразительным то, что Apple работает над новыми системами на чипе задолго до их выпуска, это не является чем-то на самом деле необычным для технологических гигантов — все крупные компании имеют далеко идущие планы по развитию своих процессоров. Никто на самом деле не начинает разрабатывать архитектуру нового процессора за месяц до его релиза — это просто глупо. Некоторые компании разрабатывают чипы на пять лет вперёд, чтобы иметь возможность подготовить все технологические процессы заранее и выпустить действительно качественный продукт.