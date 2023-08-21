Apple уже работает над A19 Bionic

Следует помнить, что у A19 Bionic, возможно, будет только одна версия, а у M5 со временем появятся более производительные варианты — компания всегда так поступала со своими мобильными чипами для ноутбуков. И хотя многие считают поразительным то, что Apple работает над новыми системами на чипе задолго до их выпуска, это не является чем-то на самом деле необычным для технологических гигантов — все крупные компании имеют далеко идущие планы по развитию своих процессоров. Никто на самом деле не начинает разрабатывать архитектуру нового процессора за месяц до его релиза — это просто глупо. Некоторые компании разрабатывают чипы на пять лет вперёд, чтобы иметь возможность подготовить все технологические процессы заранее и выпустить действительно качественный продукт.