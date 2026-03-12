Apple уже работает над MacBook Neo 2

На прошлой неделе компания Apple представила MacBook Neo — свою самую доступную модель MacBook на сегодняшний день, хотя по сути это всё равно не бюджетный ноутбук, а просто более доступная версия MacBook. Ожидается, что в этом году будет поставлено примерно 4,5–5 миллионов таких устройств, при этом 2–2,5 миллиона планируется продать до конца июня. Также инсайдеры отмечают, что сейчас ноутбук собирает исключительно компания Quanta, хотя в будущем поставщиком может стать и Foxconn, если спрос на устройство будет высоким. Более того, компания Luxshare активно стремится стать сборщиком MacBook Neo 2 — руководство бренда поставило перед собой задачу стать крупнейшим в мире производителем ноутбуков. Для этого она последние несколько лет активно расширила производство Windows-ноутбуков, но при необходимости бренд без труда переквалифицирует свои мощности.

Соответственно, никто уже не сомневается в том, что MacBook Neo 2 в принципе выйдет в свет. Стоит сказать, что изначально ожидалось, что MacBook Neo 2 получит сенсорный экран, однако крупные инсайдеры сообщают, что планы могли измениться. Возможно, Apple поняла, что эта серия будет продаваться успешно и без более дорогого компонента. Всё же низкая цена является основным преимуществом данного решения на текущий момент. Кроме того, аналитики прогнозируют рост цен на ноутбуки к концу года из-за подорожания памяти, и в этом случае MacBook Neo будет выглядеть более выгодной покупкой.