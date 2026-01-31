Представлен ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 на Core i7-14650HX

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Shadow Knight Neo 16, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core i7-14650HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, поддержкой DLSS 4 и трассировки лучей пятого поколения, а также TDP до 115 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0, системой охлаждения с увеличенными тепловыми трубками и двумя вентиляторами, 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой до 300 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и поддержкой DC Dimming, полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 и Ethernet 2,5G. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1295 долларов.