Microsoft передумала внедрять ИИ в Windows 11

Если вам надоело, что Microsoft навязывает свои ИИ-функции вроде Copilot и Recall во все подряд продукты, вы не одиноки. И Microsoft наконец-то официально подтвердила, что начинает отходить от стратегии «ИИ везде». По данным Windows Central, внутренние команды Windows 11 теперь сосредоточены на сокращении принудительной интеграции ИИ. Вместо этого компания хочет заняться тем, что действительно важно пользователям, — исправлением нестабильной операционной системы и развитием базовых функций для более плавного и надёжного пользовательского опыта. Сообщается, что интеграция Copilot в такие базовые приложения, как Блокнот и Paint, находится на пересмотре, и Microsoft может отказаться от этих функций, чтобы вернуть приложениям привычную простоту и предсказуемость.

При этом речь не идёт об откате полезных доработок — например, базового форматирования текста и таблиц в Блокноте, которые считаются удачными улучшениями классического приложения. Также была приостановлена практика принудительного добавления кнопки Copilot в каждое приложение, поскольку интерес со стороны пользователей оказался минимальным. Телеметрия Microsoft фиксирует использование этих ИИ-кнопок и функций, и, судя по данным компании, лишь несколько процентов пользователей Windows 11 действительно хотят видеть ИИ на каждом уровне системы, особенно на фоне недавних попыток превратить Windows 11 в агентсткую операционную систему. И это, конечно, к лучшему.
Представлены новые ноутбуки-трансформеры ASUS Vivobook 14/16…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Vivobook 14 Flip (TP3407AA) и 16 Fli…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist оценили в 165…
Компания Lenovo в рамках выставки CES 2026 объявила о выпуске ноутбука ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, г…
Особенности Ремонта MacBook Air…
MacBook Air — это воплощение легкости и элегантности в мире ноутбуков. Его тонкий профиль и компактные…
ASUS планирует выйти на рынок ОЗУ…
По слухам, ASUS может выйти на рынок производства DRAM уже к 2026 году, что должно обеспечить более стаби…
Представлен ноутбук Chuwi CoreBook Air на AMD Ryzen 7 H 255…
Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью CoreBook Air, которая основана на 16-ядерном проце…
Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook P3 G2…
Компания ASUS объявила о выпуске ноутбуков ExpertBook P3 G2 (PM3406CHA) и ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA) с …
Представлен флагманский ноутбук ASUS ExpertBook Ultra…
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ExpertBook Ultra, которая основана на 1…
Ноутбук ASUS Zenbook DUO UX8407 получил два экрана …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook DUO (2026) UX8407, которая основана на чипа…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor