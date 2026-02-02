Microsoft передумала внедрять ИИ в Windows 11

Если вам надоело, что Microsoft навязывает свои ИИ-функции вроде Copilot и Recall во все подряд продукты, вы не одиноки. И Microsoft наконец-то официально подтвердила, что начинает отходить от стратегии «ИИ везде». По данным Windows Central, внутренние команды Windows 11 теперь сосредоточены на сокращении принудительной интеграции ИИ. Вместо этого компания хочет заняться тем, что действительно важно пользователям, — исправлением нестабильной операционной системы и развитием базовых функций для более плавного и надёжного пользовательского опыта. Сообщается, что интеграция Copilot в такие базовые приложения, как Блокнот и Paint, находится на пересмотре, и Microsoft может отказаться от этих функций, чтобы вернуть приложениям привычную простоту и предсказуемость.

При этом речь не идёт об откате полезных доработок — например, базового форматирования текста и таблиц в Блокноте, которые считаются удачными улучшениями классического приложения. Также была приостановлена практика принудительного добавления кнопки Copilot в каждое приложение, поскольку интерес со стороны пользователей оказался минимальным. Телеметрия Microsoft фиксирует использование этих ИИ-кнопок и функций, и, судя по данным компании, лишь несколько процентов пользователей Windows 11 действительно хотят видеть ИИ на каждом уровне системы, особенно на фоне недавних попыток превратить Windows 11 в агентсткую операционную систему. И это, конечно, к лучшему.