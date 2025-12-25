ASUS планирует выйти на рынок ОЗУ

По слухам, ASUS может выйти на рынок производства DRAM уже к 2026 году, что должно обеспечить более стабильные поставки памяти для её линеек персональных компьютеров. Текущий кризис на рынке памяти затронул практически все сегменты ПК-индустрии, и у производителей компьютеров осталось не так много инструментов для влияния на ситуацию. Большинство компаний уже повысили цены на свою продукцию, а продолжающийся дефицит, по всей видимости, приведёт к задержкам поставок в ближайшие годы. Тем не менее один из крупнейших производителей ПК, похоже, решил бороться с нехваткой памяти радикальным способом — начав собственное производство DRAM.

Если верить источнику, ASUS намерена запустить специализированные линии по производству DRAM к концу второго квартала 2026 года в том случае, если цены на память и ситуация с поставками не вернутся в норму. Согласно текущим прогнозам, дефицит памяти может сохраняться вплоть до конца 2027 года и даже затянуться до 2028 года, так что нормализация маловероятно. При этом, несмотря на то, что ASUS является одним из крупнейших игроков на рынке персональных компьютеров и теоретически располагает ресурсами для выхода в этот сегмент, создание отдельного предприятия, ориентированного исключительно на выпуск DRAM, станет для компании крайне сложной и затратной задачей. Но инвестиции вполне могут принести свои плоды в обозримом будущем, если ситуация не изменится кардинальным образом в течение ближайшего года.
Представлен ноутбук GIGABYTE GAMING A16 PRO…
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью GAMING A16 PRO, которая основана на д…
Apple представила новый Vision Pro…
Apple представила обновлённую версию своей гарнитуры Vision Pro, в основу которой лёг новый процессор M5,…
Apple планирует перевести планшеты и ноутбуки на OLED…
Компания Apple наконец готовится внедрить OLED-дисплеи в более широкий спектр своих устройств, однако не …
MacBook Pro с сенсорным экраном выйдет в конце 2026 года…
Apple наконец готовится отказаться от технологии mini-LED и текущего дизайна некоторых моделей MacBook Pr…
Ноутбук Infinix XBOOK 15 оценили в 35 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу ноутбук XBOOK 15, которая базируется на 6-ядерном 12-пото…
MacBook Pro получит OLED-дисплей, но только в топовых версия…
Переход с технологии miniLED на OLED в ноутбуках Apple запланирован на конец следующего года, когда компа…
Работа, игра, отдых: универсальный ноутбук как центр цифрово…
Современный ноутбук — э…
Samsung представит XR-шлем 21 октября…
Компания Samsung, наконец, готовится раскрыть больше подробностей о своём шлеме смешанной реальности Proj…
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor