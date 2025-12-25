ASUS планирует выйти на рынок ОЗУ

По слухам, ASUS может выйти на рынок производства DRAM уже к 2026 году, что должно обеспечить более стабильные поставки памяти для её линеек персональных компьютеров. Текущий кризис на рынке памяти затронул практически все сегменты ПК-индустрии, и у производителей компьютеров осталось не так много инструментов для влияния на ситуацию. Большинство компаний уже повысили цены на свою продукцию, а продолжающийся дефицит, по всей видимости, приведёт к задержкам поставок в ближайшие годы. Тем не менее один из крупнейших производителей ПК, похоже, решил бороться с нехваткой памяти радикальным способом — начав собственное производство DRAM.

Если верить источнику, ASUS намерена запустить специализированные линии по производству DRAM к концу второго квартала 2026 года в том случае, если цены на память и ситуация с поставками не вернутся в норму. Согласно текущим прогнозам, дефицит памяти может сохраняться вплоть до конца 2027 года и даже затянуться до 2028 года, так что нормализация маловероятно. При этом, несмотря на то, что ASUS является одним из крупнейших игроков на рынке персональных компьютеров и теоретически располагает ресурсами для выхода в этот сегмент, создание отдельного предприятия, ориентированного исключительно на выпуск DRAM, станет для компании крайне сложной и затратной задачей. Но инвестиции вполне могут принести свои плоды в обозримом будущем, если ситуация не изменится кардинальным образом в течение ближайшего года.