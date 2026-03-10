Apple уже разрабатывает Phone 18e

Произошла весьма интересная ситуация — смартфон iPhone 17e, который недавно только анонсировали, ещё не поступил в физические магазины, а Apple уже начала активно разрабатывать iPhone 18e, который, как ожидается, дебютирует только весной 2027 года. Стоит отметить, что Apple представила iPhone 17e, не добавив Dynamic Island. Вместо этого производитель решил оставить уже устаревший вырез для модуля Face ID и фронтальной камеры. Также у смартфоне есть экран Super Retina XDR OLED, способный обеспечивать до 1200 нит пикового яркости, и алюминиевый корпус с Ceramic Shield 2 на передней панели, который обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам. Также iPhone 17e оснащён чипом A19 с 6-ядерным процессором, 4-ядерным графическим процессором с нейронными ускорителями, встроенными в каждый ядро, и обновлённым 16-ядерным движком Neural Engine, оптимизированным для LLM.

Соответственно, теперь, по мнению инсайдеров, в iPhone 18e компания Apple всё же откажется от выреза в пользу Dynamic Island, плюс новый смартфон будет оснащён чипом A20. Никаких других кардинальных изменений ожидать не стоит, так как это наиболее доступный флагман компании — добиться его низкой цены можно лишь за счёт унификации производства. То есть когда производитель использует производственные линии, предназначенные для условного iPhone 15, но уже для нужд новой доступной модели. Из-за этого менять дизайн корпуса, параметры дисплея или «начинку» производитель не станет.