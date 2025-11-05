Apple уже разрабатывает iPhone Air 2

В последние дни в СМИ активно обсуждают предполагаемое падение спроса на iPhone Air, за исключением Китая, где новая модель стала хитом. Там интерес к устройству объясняется его уникальной особенностью — поддержкой только eSIM, ведь до недавнего времени смартфоны с eSIM в Китае официально не продавались. Однако, Apple сочла интерес к iPhone Air достаточно удовлетворительным, чтобы продолжить развитие линейки и выпустить преемника — iPhone Air 2. Инвесторы с Уолл-стрит, традиционно хорошо осведомлённые о планах компании через её производственную цепочку, подтвердили это в своих отчётах. Так, в свежей аналитической записке JP Morgan указано, что выпуск iPhone Air 2 намечен на 2026 год, а iPhone Air 3 — на 2027 год. Это опровергает слухи о возможном закрытии серии.

Эти данные совпадают с прогнозом TD Cowen, где утверждается, что Apple не меняет производственный график модели Air. Аналитики, ссылаясь на собственные источники, подтвердили прежние планы компании по выпуску сверхтонкого смартфона. TD Cowen ожидает, что Apple произведёт 3 миллиона устройств iPhone Air в третьем квартале 2025 года и 7 миллионов — в четвёртом квартале текущего года. При этом известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что большинство поставщиков iPhone Air планируют снизить мощности более чем на 80 процентов. То есть инсайдеры противоречат самим себе, так что на данный момент верить информации стоит с осторожностью. Всё же Apple могла ещё просто не принять финальное решение.
