Apple уже создаёт новый A17 Bionic

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что сейчас громких заголовков о внушительном приросте производительности уже не найти при всём желании, потому что его просто нет. Производители чипов упёрлись в возможности современных технологий и они не могут предоставить пользователю заметного роста мощности от поколения к поколению, а значит, нужно работать в каком-то другом направлении, иначе как привлекать внимание пользователей? В компании Apple это направление уже нашли — инсайдеры сообщают, что производитель при разработке процессора A17 Bionic поставил курс на экономию энергии. То есть новый процессор получит минимальный прирост производительности, но при этом пользователи получают большее время автономной работы.

Это может показаться странным, но на самом деле ситуация вполне логичная. У компании нет возможности постоянно повышать производительность процессора на 50-100%, потому что технологии уже дошли до своего пика и пока что никаких прорывов не планируется. Но в области энергоэффективности работать есть над чем — современные смартфоны в режиме просмотра видео не всегда могут проработать и 20 часов, но если поработать в данном направлении, то им можно предоставить действительно интересное решение. Например, просто ответьте на один вопрос — вы бы предпочли 10% прироста производительности, которая и так просто безумная, или три часа дополнительного времени автономной работы? Вот и в Apple решили точно так же.
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