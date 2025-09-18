Apple уже заказала производство складного iPhone

По данным Nikkei Asia, Apple намерена увеличить поставки iPhone примерно на 10 процентов в 2026 году и делает ставку на выпуск первого складного смартфона. Компания уже обсуждает с поставщиками запуск тестовой производственной линии для будущего складного iPhone, а массовый выпуск может стартовать в Индии в 2026 году с объёмом около 95 миллионов устройств. Apple рассчитывает, что именно новая модель поможет обеспечить дополнительный спрос на её продукцию. В 2024 году компания отгрузила 232 миллиона iPhone, а прогноз IDC на 2025 год предполагает рост на 4 процента до примерно 241 миллиона штук. Таким образом, 10-процентный прирост в 2026 году означает цель на уровне около 265 миллионов iPhone — новый рекорд, учитывая, что с 2015 года ежегодные поставки колебались между 200 и чуть менее 250 миллионами.

На фоне этих планов аналитик Bank of America Вамси Мохан отметил высокий спрос на актуальные модели iPhone 17. В среднем время ожидания iPhone 17 Pro сейчас составляет 18 дней против 14 у iPhone 16 Pro, а iPhone 17 Pro Max приходится ждать 25 дней против 23 дней годом ранее в случае с iPhone 16 Pro Max. Даже базовый iPhone 17 задерживается на 19 дней, тогда как iPhone 16 поставлялся через 10. Причём столь длительных сроков ожидания для базовой модели не наблюдалось с момента выхода iPhone 11 в 2019 году. Если прогнозы оправдаются, Apple не только войдёт в новую категорию складных устройств, но и выйдет на исторический максимум продаж iPhone, что очень понравится акционерам.
