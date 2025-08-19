Apple уже запустила производство iPhone 17

Презентация iPhone 17 ожидается в начале сентября, и свежие данные подтверждают, что Apple уже запустила массовое производство всех четырёх моделей линейки. Как и прежде, основным подрядчиком выступает Foxconn, однако на этот раз компания расширила сборку за пределы Китая. Такой шаг позволит Apple одновременно снизить риски и избежать крупных пошлин на импортируемые устройства. По данным China Securities Journal, в этом году впервые вся линейка iPhone 17 будет собираться сразу в двух странах — Китае и Индии. Foxconn готовится к резкому росту спроса и активно привлекает сотрудников с помощью повышенных бонусов и субсидий. Так, штатные рабочие получают поощрение в размере 5400 юаней (752 долларов), а временные сотрудники — 8000 юаней (1114 долларов) плюс субсидию в 1600 юаней (223 долларов).

Чтобы ускорить темпы сборки, Foxconn задействовала мощности индийской Tata Group в штате Тамил-Наду. Заводы Tata должны обеспечить до половины всего индийского объёма выпуска iPhone. При этом экспорт смартфонов из Индии стремительно растёт — всего за последние четыре месяца он достиг 7,5 миллиардов долларов. Пока не уточняется, какие модели iPhone 17 будут выпускаться большими партиями, однако эксперты предполагают, что приоритет получат версии Pro, поскольку именно они традиционно формируют основную долю поставок благодаря эксклюзивным функциям. Согласно данным из СМИ, презентация iPhone 17 состоится 9 сентября, предзаказы стартуют 12 сентября, а официальные продажи начнутся 19 сентября.