Apple уже запустила производство iPhone 18

Год ещё не закончился, а в сети уже появляются слухи о планах Apple начать массовое производство премиальных моделей 2026 года из линейки iPhone 18. Похоже, калифорнийская компания стремится действовать на опережение — по словам инсайдера, производственные линии для будущих флагманов не просто проходят тестирование, так как уже известно и примерное время старта серийного выпуска. Такая скорость объясняется тем, что, согласно последним данным, внешние изменения по сравнению с iPhone 17 окажутся не слишком существенными. Также стоит отметить, что хотя Apple традиционно тестирует множество прототипов iPhone, прежде чем утвердить финальный дизайн, с учётом уже проведённых крупных визуальных изменений в серии iPhone 17 вряд ли стоит ожидать серьёзных отличий у iPhone 18.

Тем не менее ранее появлялась информация о том, что линейка 2026 года может получить слегка прозрачную заднюю панель, плюс производитель может отказаться от двухцветной расцветки в пользу нового оформления. Одним из наиболее заметных изменений может стать пересмотр модельного ряда. Сообщается, что в следующем году Apple выпустит не четыре, а три флагмана, при этом базовая версия может выйти в начале года и получить название iPhone 20 вместо iPhone 18. Вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в число топовых устройств, по слухам, войдёт и iPhone Fold, который не раз упоминался как часть премиального сегмента компании. И, видимо, производитель готовит первые партии уже сейчас.
