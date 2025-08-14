Apple вернула важную функцию в умные часы Apple Watch

Мониторинг уровня кислорода в крови возвращается в Apple Watch — но в изменённом виде. С сегодняшнего дня Apple выпускает обновление ПО, которое включает переработанную версию этой функции для Apple Watch Series 9, Series 10 и Ultra 2, обходящую запрет на импорт, наложенный Международной торговой комиссией США. Теперь данные SpO2, собранные часами, будут обрабатываться и рассчитываться не на самом устройстве, а на сопряжённом iPhone. Просмотреть их на запястье будет нельзя — показатели будут доступны в приложении «Здоровье» на iPhone в разделе «Дыхательная система». Apple заявила, что таможенная служба США разрешила ввоз моделей с таким обновлённым механизмом работы.

Эта переработка касается только часов, проданных после 17 января 2024 года, когда запрет вступил в полную силу. На модели, купленные ранее, а также на устройства, проданные за пределами США, изменения не распространяются — у них сохранится исходная функция измерения. Определить, относится ли модель к обновлённым, можно по серийному номеру — он должен заканчиваться на LW/A. Чтобы получить новую версию функции, владельцы Series 9, 10 и Ultra 2 должны обновить часы до watchOS 11.6.1, а iPhone — до iOS 18.6.1. Запрет стал результатом длительного судебного спора Apple с компанией Masimo, производителем медицинских пульсоксиметров. В 2020 году Masimo обвинила Apple в нарушении нескольких патентов и краже коммерческих секретов, а в 2021 подала жалобу, что в декабре 2023 привело к запрету импорта.
Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей…
Apple, похоже, тихо готовится к запуску умных часов Apple Watch Ultra 3, но, вопреки ожиданиям, нас может…
Часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 оценили в 700 евро…
Компания Samsung объявила о выпуске флагманских умных часов Galaxy Watch Ultra (2025), которые основаны н…
Представлены часы Casio Edifice EFR-539DE…
Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-539DE, в которую вошли аналоговые модели 2AV, 3AV и 8A…
Представлены часы Amazfit Balance 2…
Компания Amazfit объявила о выпуске умных часов Balance 2, которые оценены на дебютном китайском рынке в …
Samsung Galaxy Watch 8 Classic показали на рендерах…
Авторитетный информатор OnLeaks поделился первыми изображениями умных часов Samsung Galaxy Watch 8 Classi…
Часы Amazfit Active 2 Square оценили в 150 долларов …
Компания Amazfit объявила о выпуске умных часов Active 2 Square, которые выделяются квадратной формой. Но…
Garmin представила умные часы Venu X1…
Сегодня компания Garmin представила новые умные часы Venu X1 стоимостью 799 долларов. Новинка получила кв…
Pixel Watch 4 получат старый процессор…
До недавнего времени о характеристиках Pixel Watch 4 почти ничего не было известно, что лишь подогревало …
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor