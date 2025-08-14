Apple вернула важную функцию в умные часы Apple Watch

Эта переработка касается только часов, проданных после 17 января 2024 года, когда запрет вступил в полную силу. На модели, купленные ранее, а также на устройства, проданные за пределами США, изменения не распространяются — у них сохранится исходная функция измерения. Определить, относится ли модель к обновлённым, можно по серийному номеру — он должен заканчиваться на LW/A. Чтобы получить новую версию функции, владельцы Series 9, 10 и Ultra 2 должны обновить часы до watchOS 11.6.1, а iPhone — до iOS 18.6.1. Запрет стал результатом длительного судебного спора Apple с компанией Masimo, производителем медицинских пульсоксиметров. В 2020 году Masimo обвинила Apple в нарушении нескольких патентов и краже коммерческих секретов, а в 2021 подала жалобу, что в декабре 2023 привело к запрету импорта.