Часы Xiaomi Watch S4 41 mm выпустили в России

В российской продаже появились умные часы Xiaomi Watch S4 41 mm, которые были выпущены в Китае еще в июне этого года. Рекомендованная цена новинки составляет 14 тысяч рублей за версию с кожаным ремешком. Напомним, что часы имеют в своем оснащении корпус диаметром 41 мм, толщиной 9,5 мм и массой 32 грамма, 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 1500 нит, белую, черную, золотистую и мятно-зелёную расцветки, заводную головку с многогранной огранкой, аккумулятор ёмкостью 320 мАч, время автономной работы до 8 дней, высокоточный датчик температуры, возможность отслеживания показателей здоровья (например, постоянный мониторинг сердечного ритма) и 150 спортивных режимов.

Представлены часы Casio Edifice EFR-539DE…
Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-539DE, в которую вошли аналоговые модели 2AV, 3AV и 8A…
Apple отправила в утиль сразу три модели умных часов…
Сегодня Apple представила новое поколение своих умных часов — Apple Watch SE 3, Series 11 и Ultra 3. Одна…
Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей…
Apple, похоже, тихо готовится к запуску умных часов Apple Watch Ultra 3, но, вопреки ожиданиям, нас может…
Samsung Galaxy Watch превратили в ключи для автомобиля…
Прощание с физическими ключами от автомобилей продолжается, и теперь к этой тенденции присоединилась кита…
Часы Google Pixel Watch 4 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смарт-часов Google Pixel Watch …
Часы Casio Edifice EFR-S108DE оценили в 140 евро …
Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-S108DE, в которую вошли модели 2AV, 3AV и 8AV. Новинки…
Garmin представила новые умные часы Venu 4…
Компания Garmin сегодня представила свои новые умные часы Venu 4, которые развивают идеи доступности и ра…
Умные часы Suunto Race 2 оценили в 500 евро …
Компания Suunto объявила о выпуске флагманских умных часов Race 2, которые предназначены для спортсменов …
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor