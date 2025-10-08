Часы Xiaomi Watch S4 41 mm выпустили в России

В российской продаже появились умные часы Xiaomi Watch S4 41 mm, которые были выпущены в Китае еще в июне этого года. Рекомендованная цена новинки составляет 14 тысяч рублей за версию с кожаным ремешком. Напомним, что часы имеют в своем оснащении корпус диаметром 41 мм, толщиной 9,5 мм и массой 32 грамма, 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 1500 нит, белую, черную, золотистую и мятно-зелёную расцветки, заводную головку с многогранной огранкой, аккумулятор ёмкостью 320 мАч, время автономной работы до 8 дней, высокоточный датчик температуры, возможность отслеживания показателей здоровья (например, постоянный мониторинг сердечного ритма) и 150 спортивных режимов.