Батарея Samsung Galaxy Ring вздулась на пальце пользователя

Автор YouTube-канала ZONEofTECH сообщил подписчикам в социальных сетях, что у его умного кольца Galaxy Ring начала вздуваться батарея — и произошло это в самый неподходящий момент, прямо перед вылетом. Устройство вышло из строя в последний момент, так что блогер оказался застрявшим в аэропорту — улететь ему не удалось. Дэниел показал несколько фото, на которых видно, как батарея кольца распухла изнутри. В результате устройство застряло на его пальце. Один из пользователей социальных сетей написал, что с ним произошло похожее с кольцом Oura — в том случае пришлось использовать мини-дрель, чтобы разрезать корпус. Другие комментаторы советовали Дэниелу аккуратно вставить между кольцом и пальцем напильник, чтобы не пораниться, и при этом ни в коем случае не задеть батарею.

По словам блогера, ему отказали в посадке на рейс — что неудивительно, учитывая ситуацию. Он отметил, что путешествует уже 47 часов подряд, ищет гостиницу и только завтра сможет отправиться домой. На вопрос, как началось вздутие батареи, он ответил, что не знает, но напомнил, что последние месяцы время работы Galaxy Ring заметно сократилось. Samsung UK уже отреагировала на его пост, однако имиджу компании такой инцидент нанёс серьёзный удар, напомнив о скандале с Galaxy Note 7. Правда, на этот раз батарея не взорвалась, а лишь вздулась. После случившегося Дэниел заявил, что больше никогда не будет носить умные кольца — и трудно его за это винить. Ситуация действительно неприятная.