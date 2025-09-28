Представлены часы Casio Pro Trek PRJ-B001B-1

Компания Casio пополнила ассортимент часов PRO TREK Hiker моделью Pro Trek PRJ-B001B-1, которая весит всего 37 граммов. Новинка характеризуется поворотным безелем Rotary Guard с городским режимом скрытых кнопок, корпусом из биопластика, эластичным шнуром-ремешком со светоотражающими точками, габаритами 50,3:46:13,6 мм, технологией Tough Solar для зарядки от солнечного света, адаптером Bluetooth, двойной светодиодной подсветкой, циферблатом с флуоресцентными акцентами, водозащитой по стандарту 10 ATM, секундомером, таймером, пятью будильниками, полностью автоматическим календарем, автономностью до 7 месяцев или до 18 месяцев в режиме энергосбережения. Часы появятся в продаже на японском рынке по эквивалентной цене в 170 долларов.

