Официально: часы OPPO Watch S готовы к выходу

Напомним, что в апреле этого года были представлены часы Watch X2 Mini с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей и яркостью 1000 нит, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, дополнительным чипом BES2800BP для повышения энергоэффективности, датчиком для измерения сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом (SpO2), модулем NFC, GPS-модулем, металлическим корпусом массой 37,8 граммов, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, покрытием из 18-каратного золота в одной из версий и АКБ ёмкостью 345 мАч.