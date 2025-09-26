Официально: часы OPPO Watch S готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что 16 октября будут представлены тонкие умные часы Watch S. Судя по опубликованным тизерам, перед нами самые легкие смарт-часы. Отметим наличие круглого экрана, навигационной головки и дополнительной кнопки.

Напомним, что в апреле этого года были представлены часы Watch X2 Mini с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей и яркостью 1000 нит, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, дополнительным чипом BES2800BP для повышения энергоэффективности, датчиком для измерения сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом (SpO2), модулем NFC, GPS-модулем, металлическим корпусом массой 37,8 граммов, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, покрытием из 18-каратного золота в одной из версий и АКБ ёмкостью 345 мАч.

Часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 оценили в 700 евро…
Компания Samsung объявила о выпуске флагманских умных часов Galaxy Watch Ultra (2025), которые основаны н…
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией …
В течение месяца мы активно тестировали и изучали передовые умные очки для плавания Holoswim 2 Pro с инте…
Часы Google Pixel Watch 4 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смарт-часов Google Pixel Watch …
Часы Realme Watch 5 засветилась в сети …
В базе данных сертификационного ведомства TDRA обнаружилось упоминание умных часов Realme Watch 5, что по…
Продажи умных часов продолжают падать, но только не в Китае…
Ситуация на мировом рынке умных часов остаётся напряжённой — по данным аналитиков Counterpoint, индустрия…
Представлены часы Casio Edifice EFR-539DE…
Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-539DE, в которую вошли аналоговые модели 2AV, 3AV и 8A…
Представлены металлические часы Casio G-Shock GMC-B2100Y-1A…
Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock GMC-B2100Y-1A, которая может похвас…
Samsung Galaxy Watch превратили в ключи для автомобиля…
Прощание с физическими ключами от автомобилей продолжается, и теперь к этой тенденции присоединилась кита…
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor