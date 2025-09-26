Официально: часы OPPO Watch S готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что 16 октября будут представлены тонкие умные часы Watch S. Судя по опубликованным тизерам, перед нами самые легкие смарт-часы. Отметим наличие круглого экрана, навигационной головки и дополнительной кнопки.

Напомним, что в апреле этого года были представлены часы Watch X2 Mini с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей и яркостью 1000 нит, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, дополнительным чипом BES2800BP для повышения энергоэффективности, датчиком для измерения сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом (SpO2), модулем NFC, GPS-модулем, металлическим корпусом массой 37,8 граммов, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, покрытием из 18-каратного золота в одной из версий и АКБ ёмкостью 345 мАч.