Часы iQOO Watch GT 2 оценили в 70 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GT 2, которая среди прочего может похвастаться алюминиевым корпусом с вращающейся головкой и массой 33 грамма. Новинка также получила 2,07-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 432:514 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и поддержкой функции Always-On Display, быстросъемным ремешком, набором датчиком с возможностью измерения частоты сердечных сокращений и содержания кислорода в крови, отслеживанием качества сна и дыхания, уровня стресса, менструального цикла, поддержкой 100 спортивных режимов, предустановленной прошивкой Blue OS 3.0 с ИИ-помощником на основе DeepSeek, микрофоном и динамиком для голосовых вызовов, поддержкой LTE (версия eSIM), модулями Bluetooth 5.4, GPS, и NFC, а также аккумулятором зарядного чехла ёмкостью 695 мАч. Bluetooth-версия оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 70 долларов, а eSIM – 100 долларов.

Представлены часы HONOR Watch 5 Pro…
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5 Pro, которые оценены на дебютном китайск…
Google представила умные часы Pixel Watch 4…
Компания Google объявила о выпуске умных часов Pixel Watch 4, которые, среди прочего, получили обновленны…
Представлены смарт-часы CMF Watch 3 Pro…
Компания Nothing пополнила ассортимент умных часов моделью CMF Watch 3 Pro, которая уже доступна для поку…
Представлены металлические часы Casio G-Shock GMC-B2100Y-1A…
Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock GMC-B2100Y-1A, которая может похвас…
Официально: часы HONOR Watch 5 Pro готовы к выходу …
Компания HONOR объявила, что официальный релиз умных часов Watch 5 Pro состоится в Китае 15 октября. Тогд…
Представлены часы Amazfit T-Rex 3 Pro с титановым корпусом…
Компания Amazfit пополнила ассортимент смарт-часов моделью T-Rex 3 Pro, которая создана для фанатов актив…
Представлены часы Casio Pro Trek PRJ-B001B-1 …
Компания Casio пополнила ассортимент часов PRO TREK Hiker моделью Pro Trek PRJ-B001B-1, которая весит все…
Apple Watch Ultra 3 получили титановый корпус…
Компания Apple объявила о выпуске топовых умных часов Apple Watch Ultra 3, одной из особенностей которых …
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor