Часы iQOO Watch GT 2 оценили в 70 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GT 2, которая среди прочего может похвастаться алюминиевым корпусом с вращающейся головкой и массой 33 грамма. Новинка также получила 2,07-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 432:514 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и поддержкой функции Always-On Display, быстросъемным ремешком, набором датчиком с возможностью измерения частоты сердечных сокращений и содержания кислорода в крови, отслеживанием качества сна и дыхания, уровня стресса, менструального цикла, поддержкой 100 спортивных режимов, предустановленной прошивкой Blue OS 3.0 с ИИ-помощником на основе DeepSeek, микрофоном и динамиком для голосовых вызовов, поддержкой LTE (версия eSIM), модулями Bluetooth 5.4, GPS, и NFC, а также аккумулятором зарядного чехла ёмкостью 695 мАч. Bluetooth-версия оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 70 долларов, а eSIM – 100 долларов.