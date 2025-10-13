Часы Vivo WATCH GT 2 оценили в 70 долларов

Компания Vivo выпустила на родной китайский рынок умные часы WATCH GT 2, которые среди прочего получили 2,07-дюймовый дисплей с рамкой толщиной 1,8 мм и пиковой яркостью 2400 нит. Новинка также характеризуется корпусом из алюминиевого сплава, поддержкой 100 спортивных режимов, профессиональными курсами с ИИ-тренером для, отслеживанием сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса, качества сна, функцией семейного здравоохранения, габаритами 47,54:40,19:10,97 мм, массой 34,8–35,8 грамма, предустановленной ОС Blue River 3.0, адаптером беспроводной связи Bluetooth, поддержкой eSIM, автономностью до 33 дней или до 18 дней (версия eSIM). Часы оценены в 70 долларов за вариант Bluetooth с резиновым ремешком и 100 долларов за eSIM с ремешком Soft Light.

