Apple вынудят полностью открыть iOS

Компания Apple столкнулась с усиленным контролем со стороны Европейского Союза в рамках Закона о цифровых рынках — компания получила подробные рекомендации по обеспечению доступности iOS, включая доступ к системным уведомлениям и создание альтернатив для AirDrop и AirPlay. В будущих версиях iOS устройства бренда должны предоставлять полный доступ к системе уведомлений, возможность фонового выполнения приложений и доступ к системным функциям. В настоящее время такие возможности есть только у фирменных продуктов Apple вроде AirPods и Apple Watch, но теперь они должны быть открыты и для сторонних производителей. Производители наушников получат доступ к автоматическому сопряжению и переключению звука, а другие устройства смогут использовать аналоги AirDrop и AirPlay.

Дополнительно Apple должна предоставить автоматический доступ к данным о Wi-Fi-сетях, разблокировать NFC-чип для работы с платёжными картами и внедрить поддержку высокоскоростного peer-to-peer Wi-Fi-соединения. Все эти функции должны быть бесплатными для любых подключаемых устройств, а Apple обязана одновременно предоставлять фреймворки и API сторонним разработчикам, а не сначала запускать их на своих устройствах. Согласно установленным срокам, бета-версия нововведений должна появиться до конца 2025 года, а полный запуск состоится в 2026 году. Большинство изменений будут доступны в iOS 19, но только для пользователей в Европейском Союзе, к сожалению.