Apple вынуждена искать замену iPhone

Например, добавление множества сервисов к линейке iPhone является проверенным способом поддержания устойчивого финансового положения в каждом квартале. В результате только в этом году подразделение «Сервисы» не только компенсировало финансовые потери компании, но и продемонстрировало стабильный рост. Ранее сообщалось, что выручка от сервисов может достичь 100 миллиардов долларов к 2025 году, что составит 25% от годового дохода компании, и эксперты уверены, что это весьма вероятно. Также аналитики считают, что шлем Apple Vision Pro, несмотря на все свои передовые технологии, не сможет завоевать массовую популярность, а значит, компании придётся придумывать что-то новое, иначе демонстрировать рост продаж из года в год уже не выйдет. А если будет спад, то цены на акции полетят вниз.