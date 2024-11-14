Apple вынуждена искать замену iPhone

Все четыре квартала 2024 финансового года компании Apple были в значительной степени обусловлены доходами от продажи смартфонов iPhone, на которые приходилась либо половина общей выручки, либо даже больше. Собственно, смартфоны этой компании стали основным драйвером прироста выручки, благодаря которому рыночная капитализация Apple сегодня превышает триллион долларов. Однако с таким успехом приходят и определённые риски — согласно отчётам, продажи iPhone снижаются, и вряд ли появится другой продукт такого масштаба, который компания могла бы выпускать настолько успешно, поэтому Apple вынуждена разрабатывать новые стратегии для дальнейшего роста.

Например, добавление множества сервисов к линейке iPhone является проверенным способом поддержания устойчивого финансового положения в каждом квартале. В результате только в этом году подразделение «Сервисы» не только компенсировало финансовые потери компании, но и продемонстрировало стабильный рост. Ранее сообщалось, что выручка от сервисов может достичь 100 миллиардов долларов к 2025 году, что составит 25% от годового дохода компании, и эксперты уверены, что это весьма вероятно. Также аналитики считают, что шлем Apple Vision Pro, несмотря на все свои передовые технологии, не сможет завоевать массовую популярность, а значит, компании придётся придумывать что-то новое, иначе демонстрировать рост продаж из года в год уже не выйдет. А если будет спад, то цены на акции полетят вниз.
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