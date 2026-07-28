HONOR представила смартфон X7e Plus

Компания HONOR официально представила смартфон HONOR X7e Plus, который получил несколько заметных улучшений по сравнению с Honor X7e. Новинка оснащена увеличенным 6,87-дюймовым дисплеем, однако это по-прежнему TFT LCD-панель с разрешением 720p. Одним из главных изменений стала батарея ёмкостью 8100 мАч, что на 600 мАч больше по сравнению с обычным HONOR X7e. Мощность быстрой зарядки осталась прежней и составляет 45 Вт. Кроме того, смартфон получил полноценную защиту по стандарту IP69K, которая обеспечивает устойчивость к воздействию струй горячей воды под высоким давлением. Производитель также заявляет, что устройство выдерживает падения с высоты до 2,5 метра.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, который работает в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенного хранилища. Камеры остались без изменений по сравнению с базовой моделью — HONOR X7e Plus оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. Смартфон работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16, пользователям доступен полный набор фирменных функций искусственного интеллекта, что достаточно приятно для этого ценового сегмента. Собственно, модель будут продавать всего за 245 долларов, то есть это ультрадоступное устройство по современным меркам, особенно в период ужасного дефицита чипов памяти. Впрочем, глобального релиза пока что не было — новинку выпустили лишь в нескольких странах, так что придётся подождать.
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