HONOR представила смартфон X7e Plus

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, который работает в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенного хранилища. Камеры остались без изменений по сравнению с базовой моделью — HONOR X7e Plus оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. Смартфон работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16, пользователям доступен полный набор фирменных функций искусственного интеллекта, что достаточно приятно для этого ценового сегмента. Собственно, модель будут продавать всего за 245 долларов, то есть это ультрадоступное устройство по современным меркам, особенно в период ужасного дефицита чипов памяти. Впрочем, глобального релиза пока что не было — новинку выпустили лишь в нескольких странах, так что придётся подождать.