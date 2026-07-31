Представлен мобильный монитор для смартфонов Viltrox DC-T1

Компания Viltrox объявила о выпуске необычного аксессуара, мобильного монитора DC-T1, который ориентирован на видеоблогеров и создателей мобильного контента. Главное его предназначение – это возможность видеть картинку с тыльной камеры в реальном времени. Новинка характеризуется 5-дюймовым экраном с разрешением Full HD, портом USB-C для подключения к смартфону, корпусом массой 112 граммов, поддержкой сенсорного управления и специальной кнопкой для регулировки яркости с тремя уровнями. По словам производителя, монитор позволит авторам менять параметры экспозиции и выстраивать композицию во время съемки. Цена гаджета на дебютном китайском рынке составила эквивалент 75 долларов.