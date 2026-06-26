Nothing готовит к релизу смартфон Phone (4b)

Компания Nothing недавно официально подтвердила, что её следующий смартфон будет называться Nothing Phone (4b). Компания также показала дизайн устройства в официальных тизерах, но пока не раскрывает его характеристики. Однако смартфон уже появился в Geekbench, где стали известны процессор и объём оперативной памяти, а после этого появились и другие инсайды с остальными характеристиками. По данным инсайдера, Nothing Phone (4b) получит AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, что совпадает с ранее опубликованным результатом Geekbench. В тесте также указывалось, что смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и работать на Android 16 с оболочкой Nothing OS из коробки.

Утечка также утверждает, что Phone (4b) получит двойную основную камеру, где главным модулем станет сенсор на 50 мегапикселей. При этом компания уже подтвердила наличие двух камер в официальных тизерах, так что это не новость, но параметры второго датчика не раскрываются. Смартфон, по данным инсайдера, также получит аккумулятор ёмкостью 5400 мАч. По памяти ожидаются версии 8 ГБ и 128 ГБ, а также 8 ГБ и 256 ГБ. То есть модификация на 10 или 12 ГБ оперативной памяти даже не рассматривается. Кроме того, Nothing уже раскрыла, что Phone (4b) получит компактную горизонтальную световую полосу Glyph Bar вместо полноценного Glyph Interface, как у предыдущих моделей.