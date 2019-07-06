Apple выплатила Samsung $683 миллиона из-за низких продаж iPhone

Как это ни странно звучит, но от низких продаж iPhone страдает не только Apple, но и Samsung. И в результате Apple даже пришлось выплатить штраф Samsung.

Дело в том, что Samsung поставляет Apple OLED-панели для смартфонов. Они договорились об определенных заказах, но продажи iPhone оказали ниже ожидаемого спроса. В результате заказы на дисплеи пришлось сократить. Samsung потеряла свою прибыль, потому решила потребовать от Apple неустойку за невыполнение условий контракта. Аналитики ожидали, что Apple заплатит около $200 миллионов, но на самом деле сумма оказалась намного больше. Итак, мировая с Samsung обошлась Apple в $683 миллиона. Эту сумму перечислили на счет компании во втором квартале этого года.