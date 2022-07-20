Apple выплатит 50 млн долларов за сломанные клавиатуры

Клавиатура-бабочка от Apple была представлена ​​еще в 2015 году вместе с 12-дюймовым MacBook и много лет была предметом споров, поскольку множество пользователей жаловались на многочисленные аппаратные проблемы. Почувствовав аппаратный дефект, Apple через несколько лет переключилась на клавиатуры с ножничным переключателем, молча признав проблему, но внесение этого изменения не спасло компанию от выплаты компенсации в размере 50 миллионов долларов в рамках судебного процесса. Apple, к счастью, прекратила выпуск своих клавиатур-бабочек в 2020 году, и в соответствии с соглашением люди, которым отремонтировали свои клавиатуры, должны иметь право на какую-то финансовую компенсацию, если они живут в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде, Иллинойсе, Нью-Джерси, Вашингтоне или Мичигане. Люди, проживающие в других штатах и странах, не будут иметь права на выплату, и это разочаровывает.

В соглашении есть определенные условия, с выплатой от 50 до 395 долларов, в зависимости от того, сколько раз пользователь обслуживал свою клавиатуру-бабочку. Люди, у которых есть хотя бы две замены топ-кейса, получат больше всего денег. Те, у кого была одна или несколько замен клавиш, получат меньше всего. Также обратите внимание, что 30 процентов от суммы в 50 миллионов долларов пойдут на оплату услуг адвокатов и другие нераскрытые суммы на другие расходы. Но, в любом случае, даже если человеку выплатили 395 долларов, купить новый ноутбук на эти деньги он всё равно не сможет.
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