Apple выплатит Samsung неустойку

В интернете появилась весьма интересная новость о том, что компания Samsung получила от компании Apple заказ на определенное количество дисплеев для новых iPhone. Это очень большой заказ, который далеко не так просто выполнить и компания из Кореи потратила массу усилий, чтобы реализовать данный заказ. Однако, компания Apple заметила заметный спад популярности iPhone — смартфон просто покупают не так хорошо, как планировали аналитики, а значит количество выпущенной продукции нужно сократить. Вот только дисплеи уже изготовлены и Samsung в любом случае должна получить свои деньги. В итоге яблочный гигант заплатил 683 миллиона долларов за дисплеи, которые ему, фактически, совершенно не нужны. Вот такая история получилась.