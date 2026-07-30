Apple почти полностью откажется от модемов Qualcomm

Эпоха использования 5G-модемов от компании Qualcomm в устройствах Apple постепенно подходит к концу — генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон заявил, что доходы компании от этого направления начинают резко сокращаться. При этом глава компании утверждает, что заранее подготовился к такому сценарию и уже развивает новые направления бизнеса, включая рынок центров обработки данных и другие перспективные сферы. После публикации финансового отчёта Qualcomm за третий квартал 2026 года Амон дал интервью, в котором рассказал, что ограничения поставок и проблемы с доступностью компонентов во всей полупроводниковой отрасли приведут к тому, что доля Qualcomm в поставках 5G-модемов для линейки iPhone 18 Pro окажется значительно ниже первоначальной цели в 20%.

По данным Reuters, доходы Qualcomm, связанные с Apple, могут сократиться примерно на 50% в период между сентябрьским и декабрьским кварталами. В таких условиях Qualcomm делает ставку на диверсификацию бизнеса. Криштиану Амон отметил, что компания фактически заменила Apple направлением центров обработки данных. Qualcomm рассчитывает получить 5 миллиардов долларов выручки от рынка ИИ-центров обработки данных уже в 2027 году. К 2029 году этот показатель, по прогнозам компании, должен вырасти до 15 миллиардов долларов. Но, конечно, потеря такого крупного клиента так или иначе скажется на общей финансовой отчётности производителя, даже с учётом диверсификации и прочих действий.