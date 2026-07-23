Объявлена дата выхода смартфона OnePlus N6x

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфона N6x состоится 31 июля. Производитель подтвердил наличие сдвоенной основной камеры, а также расцветок Burgundy Red и Ice Blue. Первая имеет текстурированную тыльную панель, а вторая – гладкую. Технические параметры по-прежнему держат в секрете.

Напомним, что недавно был выпущен OnePlus N6 с 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6360 Apex, 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, соотношением сторон 19,6:9, кадровой частотой до 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит (HBM), 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, системой охлаждения с площадью теплоотвода 13280 мм², основной камерой с 50-Мп главным модулем, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной, 5-Вт обратной проводной и обходной зарядок, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.