Apple выпускает iOS 12.1.2 устраняя ошибки eSIM

В ночь с 17 на 18 декабря Apple выпустила небольшое обновление iOS 12.1.2, которое устраняет некоторые ошибки для пользователей iPhone. Согласно описанию апдейта, он исправляет ошибку активации технологии eSIM в iPhone XR, XS и XS Max, а также устраняет неполадки, возникающие при работе с Сетью у пользователей iPhone XR, XS и XS Max из Турции.

Новая версия iOS также привносит ряд незначительные изменений в функциональность операционной системы. Их внедрение было необходимо для устранения нарушений патентов Qualcomm, допущенных Apple в своих устройствах и ставших причиной судебного разбирательства между двумя компаниями с последующим запретом на продажи iPhone в Китае. Обновление весит внушительные 418,5 МБ и отправляется в волнах ОТА.