Apple выпускает исправленное watchOS 5.1.1

На прошлой неделе Apple выпустила watchOS 5.1, вместе с iOS 12.1 и tvOS 12.1, обновление просуществовало всего несколько часов, прежде чем его убрали с серверов. Некоторые Apple Watch Series 4 блокировались и загрузка не шла дальше логотипа Apple.

Когда Apple Watch не загружается,это особенно проблематично, потому что нет возможности восстановить его без посещения Apple Store. На нем нет порта Lightning или USB Type-C, который позволит вам подключиться к ПК и восстановить заводские настройки через iTunes. Apple должны сделать это за вас. Сегодня фирма выпустила исправленное обновление watchOS 5.1.1, и главная особенность - это именно то, что она не уничтожает ваш Apple Watch. Оно имеет тот же список исправлений, что и раньше. У обновления по-прежнему нет функции ЭКГ, которая была обещана для серии Apple Watch 4. Эта должно появиться позже в этом году, поэтому ожидайте watchOS 5.2 в бета-версии достаточно скоро.