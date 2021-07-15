Apple выпустила MagSafe Battery Pack

Apple расширяет функциональность своей технологии Magsafe, представив аккумулятор MagSafe Battery Pack, который может заряжать iPhone 12 серии сразу после того, как аксессуар прикреплен к задней части смартфона. Apple заявляет, что аккумулятор Magsafe Battery Pack значительно увеличивает время автономной работы смартфона iPhone 12, хотя компания из Купертино ничего не сообщает о конкретных показателях. Apple заявляет, что iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini поддерживают аккумуляторную батарею Magsafe — устройство немедленно начнет заряжать смартфон, когда гаджет прикреплен к задней панели, и процесс зарядки можно отслеживать на экране блокировки устройств, работающих на iOS 14.7 или более поздней версии мобильной операционной системы.

Аккумулятор Magsafe Battery Pack работает как беспроводное зарядное устройство и может заряжать устройства, поддерживающие беспроводную зарядку Qi. Аккумулятор Magsafe не поставляется с кабелем USB, но может заряжаться с помощью зарядного устройства мощностью 20 Вт или выше. При этом Magsafe Pack не предлагает быструю зарядку, так как дает заряд 5 Вт при использовании в качестве автономного зарядного устройства для смартфона. Однако его мощность зарядки может достигать 15 Вт при использовании в качестве сквозного зарядного устройства. Аккумулятор Magsafe для серии iPhone 12 будет продаваться по цене 99 долларов и будет доступен в онлайн-магазине Apple с 19 июля.