Apple выпустила апдейт для своего монитора

Apple выпустила обновленную версию прошивки Studio Display 15.5, увеличив версию до 19F80 с 19F77. Раньше номер сборки был 19F77 для прошивки 15.5. Неизвестно, что принесет новая прошивка, поскольку Apple не опубликовала никаких примечаний к выпуску. Но это никоим образом не означает, что вы должны пропустить это обновление. Чтобы загрузить последнее обновление прямо сейчас, сначала подключите Studio Display к вашему Mac. После подключения запустите «Системные настройки», а затем нажмите «Обновление программного обеспечения». Учитывая, что это небольшая версия обновления 15.5, вы можете ожидать, что оно будет содержать незначительные исправления ошибок и изменения, связанные с производительностью, и ничего более. Но мы ожидаем, что этот апдейт может решить проблемы, связанные с динамиками, с которыми пользователи сталкивались в прошлом, и Apple также признала эту проблему.

С каждым обновлением Apple следит за тем, чтобы Studio Display работал максимально гладко. Совсем недавно компания выпустила обновление, исправляющее камеру FaceTime дисплея. При запуске та же самая камера не оправдала своих обещаний, когда дело доходит до общего качества, но с выпуском нового обновления прошивки, которое появилось вместе с macOS 12.4, камера работает гораздо лучше с исправлениями для контраста. Вопрос только в том, почему производитель не сделал этого сразу. Впрочем, хорошо, что хоть и с опозданием, но Apple улучшает свои продукты после релиза.