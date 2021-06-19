Apple выпустила беспроводные наушники Beats Studio Buds

Beats и Apple Music выпустили беспроводные наушники Beats Studio Buds.

Наушники Beats Studio Buds представлены в малом форм-факторе со стильным дизайном. Наушники предлагают три цветовых решения: белый, черный и красный.

Беспроводные наушники Beats Studio Buds обеспечивают сбалансированный звук. Новинка оснащена технологией активного шумоподавления ANC, которая блокирует внешние шумы. Встроенные в наушники микрофоны гарантируют точную передачу голоса. Управление наушниками осуществляется с помощью кнопки "b".

Поставляются наушники в зарядном чехле, кроме того есть три варианта силиконовых насадки. Наушники обеспечивают до 8 часов прослушивания с двумя дополнительными зарядками, обеспечиваемыми карманным футляром для переноски, что дает вам до 24 часов прослушивания.

Beats Studio Buds доступны для заказа по цене 149,99 долларов.