Apple выпустила более быструю беспроводную зарядку

Год назад компания Apple выпустила обновлённую версию фирменной магнитной беспроводной зарядки MagSafe, которая впервые обеспечила беспроводную зарядку iPhone 16 на скорости 25 Вт. Однако для старых моделей iPhone и других устройств мощность ограничивалась 15 Вт и ниже. Теперь в продаже появилась новая версия MagSafe Charger, которая, как и iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, полностью поддерживает стандарт Qi2.2 и способна заряжать совместимые устройства, включая Google Pixel 10 Pro XL, на скорости до 25 Вт. Новинка впервые засветилась в июне на сайте Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня, а теперь стала доступна в онлайн-магазине Apple — вариант с кабелем USB Type-C длиной один метр стоит 39 долларов, а с двухметровым кабелем — 49 долларов.

Apple внедрила 25-ваттную беспроводную зарядку ещё с iPhone 16, задолго до официального утверждения стандарта Qi2.2 в этом году, поэтому тогда быстрый режим работал только с оригинальной зарядкой MagSafe. Теперь же линейка iPhone 17 (а также большинство моделей iPhone 16 после обновления до iOS 26) сможет заряжаться на 25 Вт от любых Qi2.2-совместимых устройств. При этом стоит учитывать, что владельцы iPhone Air ограничатся скоростью до 20 Вт при беспроводной зарядке. Но это всё равно отличные новости для многих пользователей, которые хотят получить более высокую скорость беспроводной зарядки на своём смартфоне. Такими темпами и до 45-50 Вт недалеко осталось, вопрос лишь во времени.