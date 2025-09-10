Apple выпустила две версии нового процессора A19 Pro

iPhone Air, а также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили новый процессор A19 Pro, однако, как и раньше, Apple применила практику разделения чипов по производительности. У всех вариантов смартфонов бренда имеется 6-ядерный ЦП, но в iPhone Air установлен 5-ядерный графический модуль, тогда как в Pro-версиях используется полноценный 6-ядерный ГП. Именно эта разница способна серьёзно повлиять на производительность — Apple утверждает, что владельцы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат до 150 процентов прироста в графике по сравнению с предыдущими поколениями. В дальнейшем появятся сравнения A19 Pro с конкурентами вроде Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400+ и прошлогодним A18 Pro, но сейчас интересно оценить, насколько новый чип опережает более старые решения самой Apple.

Компания, разумеется, не стала напрямую сравнивать его с A18 или A18 Pro, так как разрыв там был бы минимальным, и ограничилась данными относительно iPhone с процессором A15 Bionic. По сравнению с iPhone на базе A15 Bionic прирост в графике у iPhone Air с 5-ядерным ГП достигает 120 процентов, что само по себе впечатляет. Но если нужен максимальный результат, то у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max этот показатель доходит до 250 процентов благодаря шестиядерной графике. При этом вычислительная часть везде одинаковая — 6-ядерный ЦП в любой версии A19 Pro показывает одинаковый уровень производительности, независимо от того, какой iPhone пользователь выберет для покупки.
