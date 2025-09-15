Apple выпустила две версии процессора A19 Pro

Apple использовала самый передовой техпроцесс TSMC, третье поколение 3-нм литографии, для своих процессоров A19 Pro и A19. Но, несмотря на общую основу, эти чипы заметно отличаются друг от друга. На презентации iPhone 17 компания не акцентировала внимание на контрастах, чтобы не принижать возможности устройств, однако позже в сеть попала подробная таблица, где различия становятся очевидными. Оба процессора несут одинаковый 6-ядерный центральный процессор с идентичными частотами, поэтому в тестах на производительность одного и нескольких ядер результаты будут одинаковыми. Но объём кэша L2 различается — у A19 Pro в сумме 22 МБ, а у A19 — всего 12 МБ. Ещё сильнее разница видна в SLC — 32 МБ у A19 Pro против 12 МБ у A19. Именно эта деталь в значительной мере определяет преимущество Pro-версии.

Графическая подсистема также заметно отличается. У iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max чип A19 Pro оснащён 6-ядерным GPU с 96 исполнительными блоками и 768 ALU. В iPhone Air стоит урезанный вариант A19 Pro с 5-ядерной графикой — 80 блоков и 640 ALU, то есть здесь то же самое количество, что и у обычного A19. При этом тактовая частота графики одинакова у всех — 1620 МГц. Различия проявляются и в памяти — старший A19 Pro работает с 12 ГБ LPDDR5X на частоте 9600 MT/сек, что даёт пропускную способность 75,8 ГБ/сек. Урезанный A19 Pro и A19 используют память на 8533 MT/сек, что ограничивает пропускную способность 68,26 ГБ/сек, причём у A19 объём оперативной памяти составляет лишь 8 ГБ.
