Apple выпустила ноутбуки на своем процессоре

Вчера компания Apple официально представила свои новые ноутбуки на собственном процессоре M1, который, как и ожидалось, оказался достаточно производительным решением. Конечно, есть некоторые вопросы к количеству портов на ноутбуке, но это уже второстепенный момент. Главное то, что избавившись от процессоров Intel компания получила доступ к огромному рынку ноутбуков, ведь теперь производитель будет создавать свои решения на своей же аппаратной платформе — это куда проще в плане оптимизации и развития в ближайшем будущем. Да, на текущий момент компания Intel все еще продает свои процессоры внутри старых ноутбуков яблочного бренда, но это изменится года через два, когда производитель полностью обновит линейку устройств.

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