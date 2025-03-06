Apple выпустила новые MacBook Air на урезанных чипах М4

За 999 долларов, что является стартовой ценой новой серии ноутбуков MacBook Air на базе M4, ноутбук предлагает невероятное соотношение цены и производительности. Особенно с учётом того, что Apple теперь оснащает свои новые портативные Mac 16 ГБ объединённой памяти (это оперативная память, которая может работать и с графической подсистемой), тогда как раньше базовая версия шла с 8 ГБ ОЗУ. Однако если детально изучить, как компании удалось улучшить характеристики ноутбука, одновременно снизив цену, становится очевидно, что она снова прибегла к использованию забракованных чипов — по крайней мере, в части графического процессора. Хотя базовый M4 MacBook Air поставляется с 10-ядерным ЦП, количество графических ядер в нём оказалось урезанным.

Стоит отметить, что Apple представила несколько версий M4, начиная с двух вариантов, которые были впервые использованы в iPad Pro в прошлом году. Одна из них включала 9-ядерный ЦП и 10-ядерный ГП, а другая — 10-ядерный ЦП и 10-ядерный ГП. Теперь, судя по спецификациям обновлённого MacBook Air, появилась третья версия, в которой количество процессорных ядер не изменилось, но графических стало на два меньше. Стоит отметить, что данная конфигурация касается только базовой 13-дюймовой модели, тогда как все остальные версии оснащены полноценным 10-ядерным ЦП и 10-ядерным ГП. Причина такого решения проста — Apple использует процесс «биннинга», позволяющий компании перераспределять чипы из «плохих» партий с дефектными ядрами для более доступных устройств.
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