Apple выпустила новые MacBook Air на урезанных чипах М4

Стоит отметить, что Apple представила несколько версий M4, начиная с двух вариантов, которые были впервые использованы в iPad Pro в прошлом году. Одна из них включала 9-ядерный ЦП и 10-ядерный ГП, а другая — 10-ядерный ЦП и 10-ядерный ГП. Теперь, судя по спецификациям обновлённого MacBook Air, появилась третья версия, в которой количество процессорных ядер не изменилось, но графических стало на два меньше. Стоит отметить, что данная конфигурация касается только базовой 13-дюймовой модели, тогда как все остальные версии оснащены полноценным 10-ядерным ЦП и 10-ядерным ГП. Причина такого решения проста — Apple использует процесс «биннинга», позволяющий компании перераспределять чипы из «плохих» партий с дефектными ядрами для более доступных устройств.