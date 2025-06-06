Apple выпустила обширную статистику по App Store

Модель бизнеса App Store давно вызывает критику со стороны регуляторов, в частности Евросоюза, власти которого требуют от компании Apple создать более честные условия для конкурентов. Несмотря на то что подобные разбирательства, вероятно, продолжатся ещё несколько лет, Apple решила использовать ситуацию в свою пользу и представить данные, демонстрирующие вклад её платформы в мировую экономику. Согласно исследованию App Store за 2024 год, общая экономическая активность, связанная с экосистемой магазина, составила 1,3 триллиона долларов. Исследование провели аналитик Джессика Бёрли и профессор Андрей Фрадкин и, по сообщениям издания AppleInsider, компания Apple предоставила поддержку для этого проекта, однако мнения и выводы полностью принадлежат авторам. Доклад показывает, насколько вырос вклад App Store с 2019 года и какова его роль в экономике за прошедший год.

При этом в расчёт не брались собственные приложения Apple, а также сторонние браузеры вроде Google Chrome. Apple также утверждает, что не взимала комиссию с 90% из общей суммы в 1,3 триллиона долларов, сформированной в рамках App Store. Для сравнения, в 2019 году объём этой экосистемы составлял 514 миллиардов долларов, что означает рост на 252,9% за пять лет. Лидером по объёму стала Китайская экономика — здесь финансовая активность составляет 539 миллиардов долларов. США заняли второе место с 406 миллиардами, а Европа — третье со 148 миллиардами. Правда, не совсем понятно, как это поможет Apple в итоге.
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