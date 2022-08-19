Apple выпустила патч безопасности, закрыв огромную уязвимость

Кроме того, Apple также выпустила исправление для уязвимости, затрагивающей WebKit, движок, используемый Safari, Mail и многими другими приложениями для iOS и macOS. По словам компании, это позволяет злоумышленникам произвольно выполнять код и, следовательно, может использоваться, среди прочего, для загрузки большего количества вредоносных программ. Как и в случае с первой уязвимостью, Apple благодарит анонимного исследователя за обнаружение этой уязвимости — она также знает, что она, возможно, уже использовалась для взлома устройств iOS и Mac. Оба недостатка присутствуют в macOS Monterey 12.5.1, и Apple выпустила патч для операционной системы. Они оба затрагивают один и тот же набор iPhone и iPad, в частности: iPhone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch (7-го поколения). поколение).