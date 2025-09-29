Snapdragon X2 Elite Extreme показал отличные результаты в бенчмарках

Недавно представленный процессор Snapdragon X2 Elite Extreme выглядит настоящим технологическим прорывом для Qualcomm, но даже он не смог обойти своего главного конкурента в мире ARM — ноутбучный чип Apple M4 Max. Компания из Сан-Диего вышла на рынок ноутбуков лишь в прошлом году с линейкой Snapdragon X1, которая стала серьёзным событием, ведь предложила ARM-архитектуру для Windows-сегмента, где до этого реальной альтернативы M-серии Apple просто не существовало. С новым поколением X2 Qualcomm удалось заметно увеличить производительность относительно решений на x86, но по сравнению с чипами Apple компания всё ещё немного отстаёт.

На референсном ноутбуке с Snapdragon X2 Elite Extreme тесты в Cinebench 2024 показали 162 балла в однопоточном режиме и 1968 баллов в многопоточном. В сравнении с Apple M4 Max отставание составляет около 9,5 процента в однопоточном тесте и 2,8 процента в многопоточном. То есть лидерство в ARM-сегменте по-прежнему остаётся за Apple. Тем не менее разрыв получился удивительно небольшим, особенно если учитывать, что X2 Elite Extreme — лишь второе поколение ноутбучных процессоров Qualcomm. А вот на фоне x86-решений новый чип выглядит просто шикарно — он «стёр их в порошок», показав колоссальное преимущество. Можно ли сказать, что ARM окончательно захватил рынок ноутбуков? Пока что и да, и нет. Intel и AMD уже готовят новые мобильные процессоры — Panther Lake и Medusa Point, которые смогут предложить более конкурентную картину.