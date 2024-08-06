Apple выпустила последнюю бета-версию iOS 18

Вчера компания Apple официально выпустила пятую бета-версию своих операционных систем iOS 18 и iPadOS 18 для разработчиков, чтобы они могли протестировать новые функции и сообщить о найденных ошибках для более стабильного финального релиза. Стоит отметить, что бета-версия iOS 18 появилась через две недели после выхода четвёртой беты для разработчиков, что на самом деле является заметным прогрессом — обычно между релизами бета-версий систем проходит больше времени. Впрочем, активная работа команды разработчиков на самом деле действительно очень важна, потому что iOS 18, по сообщениям представителей компании, привнесёт множество новых функций, о которых Apple объявила на конференции WWDC в июне (правда, не все функции, представленные на конференции, в итоге будут реализованы на релизе).

Большинство из этих новых функций уже реализованы в четвёртой бета-версии системы, так что последние бета-версии будут сосредоточены на обеспечении стабильности работы устройств после апдейта. И это тоже важный момент, потому что в последнее время операционные системы от компании Apple демонстрируют крайне низкий уровень качества — очень много различных багов, которые портят пользовательский опыт, есть проблемы с вылетами и низкой производительностью, местами даже возникают трудности с переводом каких-то системных функций. Всё это, безусловно, нужно устранять, потому что пользователям такой подход совершенно не нравится. И над этим сейчас работают.