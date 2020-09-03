Компания Apple выпустила последнюю версию прошивки iOS 13.7 для всех пользователей с некоторыми существенными изменениями и дополнениями. В сборку добавлена ​​поддержка уведомлений о воздействии без приложения, что очень полезно в связи с текущими глобальными кризисами в области здравоохранения.

Также Apple iOS 13.7 быстрее с точки зрения производительности. Время запуска приложения более или менее одинаково на всех устройствах под управлением iOS 13.7 и iOS 13.6.1. В дополнение к этому, анимация выглядит плавной и идентичной в обеих версиях программного обеспечения. В некоторых случаях iOS13.6.1 загружает приложения немного быстрее, а в других случаях производительность практически не уступает последней сборке iOS 13.7. Игры загружаются одновременно на обоих, и разница очень незначительна. Результаты практически одинаковы для всех моделей iPhone, от iPhone SE первого поколения до iPhone XR.