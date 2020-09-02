Apple выпустила седьмую бета-версию прошивки для watchOS 7. Обновление будет доступно разработчикам в целях тестирования. WatchOS 7 - это крупное обновление, с большим количеством передовых дополнений. WatchOS 7 предлагает новые функции для использования циферблата, новую опцию режима сна, обнаружение мытья рук и многое другое. Apple представила новый циферблат Chronograph Pro. Есть функция Wind Down, которая помогает вам установить распорядок сна. Приложение Activity было переименовано и теперь называется Fitness.

WatchOS 7 совместима только с моделями Apple Watch Series 3, Series 4 и Series 5, а также с будущими моделями Apple Watch.