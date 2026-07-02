До официальной премьеры появились изображения ремешков Samsung Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9

Спортивный браслет также получит незначительные обновления дизайна и появится в ассортименте для обеих моделей. Предполагаемые цвета этой модели включают синий, черный, желтый и зеленый, с возможностью появления дополнительных оттенков в будущем. По слухам, Samsung планирует предложить гибридный фитнес-браслет с текстурой, имитирующей кожу. Он будет представлен в бежевом, коричневом, черном и сером цветах. Кроме того, линейка ремешков для Galaxy Watch 9 пополнится пастельными оттенками, эксклюзивно для этой модели, включая синий, зеленый, бледно-желтый и белый варианты.
Обе модели смарт-часов будут оснащаться тканевым ремешком, однако версия для Galaxy Watch Ultra 2, по имеющимся данным, будет иметь более прочную застежку. Наконец, предполагается, что Galaxy Watch Ultra 2 будут укомплектованы фитнес-браслетом Trail Band, доступным в черном, синем, зеленом и оранжевом цветах. Наличие ремешков для Galaxy Watch Ultra 2 и Watch9 стало известно до официального анонса.