Apple выпустит MacBook Pro на M1X уже в ноябре

Как отмечает издание 9to5Mac, Гурман прогнозирует, что будет два варианта M1X — оба 10-ядерных процессора с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя эффективными ядрами. Разница между двумя чипами заключается в графическом отделе — Apple может предложить M1X с 16 или 32 графическими ядрами. Что касается других компьютеров Mac от Apple, Гурман говорит, что компания работает над высокопроизводительным чипом для будущего Mac Pro и M2 для MacBook Air, iMac и младших моделей MacBook Pro. Более того, возможные изменения включают новые 14- и 16-дюймовые модели с переработанным корпусом, в котором будет больше портов, таких как HDMI и слот для SD-карты. Производитель также может вернуть порт зарядки в стиле MagSafe, и ожидается, что Apple откажется от сенсорной панели (тач бара), которая была впервые представлена в версии MacBook Pro 2016 года. Ждем презентацию с большим нетерпением.