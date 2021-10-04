Apple выпустит MacBook Pro на M1X уже в ноябре

Apple уже обновила iPhone, iPad и Apple Watch к праздничному сезону, но мы все еще ждем обновления линейки Mac. Ходило множество слухов о том, что этой осенью выйдет полностью переработанный MacBook Pro, а теперь надежный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщил в своем информационном блоге Power On, что MacBook Pro с процессором M1X появится «в следующем месяце». Это весьма логичное заключение учитывая, что Apple обычно проводит мероприятия, посвященные Mac, в октябре или начале ноября — первые Mac на базе M1, например, были анонсированы в начале ноября прошлого года.

Как отмечает издание 9to5Mac, Гурман прогнозирует, что будет два варианта M1X — оба 10-ядерных процессора с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя эффективными ядрами. Разница между двумя чипами заключается в графическом отделе — Apple может предложить M1X с 16 или 32 графическими ядрами. Что касается других компьютеров Mac от Apple, Гурман говорит, что компания работает над высокопроизводительным чипом для будущего Mac Pro и M2 для MacBook Air, iMac и младших моделей MacBook Pro. Более того, возможные изменения включают новые 14- и 16-дюймовые модели с переработанным корпусом, в котором будет больше портов, таких как HDMI и слот для SD-карты. Производитель также может вернуть порт зарядки в стиле MagSafe, и ожидается, что Apple откажется от сенсорной панели (тач бара), которая была впервые представлена ​​в версии MacBook Pro 2016 года. Ждем презентацию с большим нетерпением.
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