Apple выпустит Vision Air на процессоре от iPhone

Компания Apple планирует расширить свою линейку устройств дополненной реальности за счёт нового шлема Vision Air, запуск которого намечен на 2027 год. Это будет более лёгкая и доступная альтернатива Vision Pro — с тонким корпусом, сниженной ценой и производительностью на уровне iPhone. Таким образом Apple надеется сделать технологии смешанной реальности массовыми. Напомним, что нынешний Vision Pro стоит 3499 долларов, что для многих пользователей остаётся слишком высоким барьером. По данным аналитика Мин-Чи Куо, Vision Air будет весить более чем на 40% меньше, чем Vision Pro, то есть около 450 грамм. Это решает одну из главных претензий к первому поколению — многие пользователи жаловались на чрезмерную тяжесть гарнитуры при длительном использовании.

Снижение цены и массы станет возможным благодаря целому ряду изменений в конструкции. Apple намерена заменить стекло на пластик, использовать магниевый сплав вместо титана и упростить сенсорный модуль. Эти шаги сократят себестоимость и сделают устройство более комфортным для ежедневного применения. Ещё одно важное решение — переход с чипов серии M (как в Mac) на мобильные процессоры A-серии, применяемые в iPhone. По данным инсайдеров, Vision Air может получить A21, который будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC. Несмотря на смену архитектуры, производительность новых A-чипов уже сравнима с ранними версиями M-серии, а энергоэффективность будет даже выше. Интересно посмотреть на это устройство.
