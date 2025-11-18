Apple выпустит чехлы с сенсорными панелями

Предполагается, что такие чехлы откроют новые функции для моделей iPhone Pro и сделают их «ещё более Pro». У смартфонов Apple уже есть Camera Control — емкостная сенсорная зона, способная выполнять множество задач, но эта функция не получила широкой популярности. Вполне вероятно, что подобный чехол станет шагом к отказу от физических кнопок — план, который приписывают Apple уже многие годы. Вместо привычных клавиш действия могут перенести на сенсорные элементы, встроенные прямо в аксессуар. У компании даже есть патент под названием «Чехол с системой ввода для электронного устройства», где описывается подобная идея — аксессуар оснащается электромеханическим сенсором, позволяющим выполнять команды без нажатия кнопок на самом смартфоне.