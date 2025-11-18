Apple выпустит чехлы с сенсорными панелями

Apple так и не удалось вдохнуть жизнь в идею модульных смартфонов, а аксессуары-чехлы с дополнительными функциями встречаются настолько редко, что о них большинство пользователей просто не знает. Однако инсайдер Instant Digital утверждает, что компания собирается серьёзно вложиться в разработку фирменных защитных чехлов нового поколения. Задача состоит в том, чтобы превратить чехол в дополнительную сенсорную поверхность. Что именно подразумевается под таким подходом до конца не ясно, но речь вряд ли идёт о полноценном втором сенсорном экране, как это когда-то делали LG и Asus, но и вариант с тачпадом, похожим на те, что используются в клавиатурных обложках для iPad, тоже пока не подтверждён.

Предполагается, что такие чехлы откроют новые функции для моделей iPhone Pro и сделают их «ещё более Pro». У смартфонов Apple уже есть Camera Control — емкостная сенсорная зона, способная выполнять множество задач, но эта функция не получила широкой популярности. Вполне вероятно, что подобный чехол станет шагом к отказу от физических кнопок — план, который приписывают Apple уже многие годы. Вместо привычных клавиш действия могут перенести на сенсорные элементы, встроенные прямо в аксессуар. У компании даже есть патент под названием «Чехол с системой ввода для электронного устройства», где описывается подобная идея — аксессуар оснащается электромеханическим сенсором, позволяющим выполнять команды без нажатия кнопок на самом смартфоне.
